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Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 21:53, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 21:54
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Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı

Kazada 23 kişi yaralandı. Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Akdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Ünsal G. yönetimindeki 33 AHG 159 plakalı servis otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine giderken refüje çarparak devrildi.

Kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23'ü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle itfaiye ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

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