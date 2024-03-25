Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere bağlı ekipler çalışma yürüttü.

Talatpaşa Bulvarı'nda elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve elektrik şirketinin görevlileri sevk edildi. Ekiplerin, bir minibüs ve otomobilde hafif maddi hasara yol açan direği kaldırmasıyla bulvarda trafik normale döndü.

Kentte iftar sonrası başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

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