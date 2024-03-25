Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Emeklilere özel indirimler geliyor
Emeklilere özel indirimler geliyor
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Dolarda fiyat geriliyor
Dolarda fiyat geriliyor
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 22:05, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 22:12
Yazdır
Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte iftar sonrası başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Talatpaşa Bulvarı'nda elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve elektrik şirketinin görevlileri sevk edildi. Ekiplerin, bir minibüs ve otomobilde hafif maddi hasara yol açan direği kaldırmasıyla bulvarda trafik normale döndü.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Yollarda biriken suyun tahliyesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere bağlı ekipler çalışma yürüttü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber