Rusya: Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 139'a yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bastrıkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı ve Moskova'daki bir konser salonuna 22 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının ele alındığı toplantıda konuştu.

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