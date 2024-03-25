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Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı mal beyanında göstermediği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İmamoğlu, villaların şirketler üzerinden alındığını belirtti ve şirketler üzerinden alınan mülklerin mal varlığında gösterilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2024 23:11, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 23:19
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Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi arenada hareketlilik artı. Gözler büyükşehirlere çevrilirken, en çok merak edilen kent ise şüphesiz İstanbul oluyor. Gözler adayların üzerindeyken, açıklanan mal beyanları da gündem oldu.

Son günlerde özellikle CHP il binasındaki para sayma görüntüleriyle anılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddia edilmişti.

3 villa İmamoğlu İnşaat'a aitmiş

Bu iddiaların ardından gözler İmamoğlu'na çevrilirken, CHP'nin İBB başkan adayı katıldığı canlı yayında iddialara dair açıklamada bulundu. İmamoğlu, mal beyanında yer almayan 1,5 milyar TL değerindeki 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.

İmamoğlu 3 adet villayı mal varlığında göstermemesine ilişkin olarak "Tüzel kişiliğin kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermesi diye bir şey ne hukukta var, ne kanunda var" dedi.

İmamoğlu tüzel kişilerin varlıklarının mal beyanında gösterilmesinin zorunlu olmadığını söyledikten sonra "Ama gizlimiz saklımız yok. Bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar. Bazen bir yer alır proje üretir..." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasında geçen İmamoğlu İnşaat adlı şirket ise Ekrem İmamoğlu'na ait bulunuyor.

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