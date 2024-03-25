Uçakta bulunan bebek rahatsızlanınca THY uçağı İstanbul'a geri döndü
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Valencia seferini yapan uçağında bulunan bebek yolcu aniden nefes alamamaya başladı. Bebeğe ilk müdahale uçakta yapılırken, THY uçağı İstanbul Havalimanı'na geri döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 23:35, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 23:27
THY'nin TK-1313 sefer sayılı TC-LTO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı Valencia seferini yapmak üzere saat 14.50'de İstanbul Havalimanı'dan kalkış yaptı.
Uçak Saraybosna üzerine seyir halindeyken uçakta bulunan bir bebek nefes almamaya başladı.
Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi.
Uçak saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebek yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.