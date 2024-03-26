SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması

SGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.