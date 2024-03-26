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26 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

26 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 00:02, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 00:05
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26 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Darülaceze Huzurevini ziyaret edecek, huzurevi sakinleriyle iftar yapacak.

(İstanbul/19.29)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt, Bulanık ve Muş'ta AK Parti seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret edecek, kanaat önderleri, STK ve iş dünyası temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek, Solhan'da AK Parti'nin ilçe programına iştirak edecek.

(Muş/Bingöl/13.00/14.00/16.15/18.00/20.40)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit, Bigadiç ve Bandırma'da halk buluşmasına katılacak.

(Balıkesir/13.00/15.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurucaşile ve Bartın'da esnafı ziyaret edecek, Kumluca'da iftara katılacak.

(Bartın/12.00/15.00/19.16)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gazze Sempozyumu: Medya ve Toplum" programına katılacak, oyuncak fabrikasında kadın işçilerle buluşacak, Darülaceze'de iftara iştirak edecek.

(İstanbul/10.45/13.00/19.29)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliğe ziyarette bulunacak, basın açıklaması düzenleyecek, AK Parti seçim ofisini ziyaret edecek.

(Ardahan/11.30/12.00/13.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne, Uzunköprü ve Keşan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak, İpsala'da iftar programına katılacak.

(Edirne/14.40-19.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, Kırıkkale Valiliğini, bilim merkezini ziyaret edecek, Çankırı Valiliğine gidecek, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, esnafa ve Ilgaz ilçesine ziyaret gerçekleştirecek.

(Kırıkkale/10.30/11.00/11.25/Çankırı/14.00-21.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Keban Barajı'nda inşa edilen Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde incelemede bulunacak, bazı ziyaretler gerçekleştirecek, sektör paydaşları toplantısına katılacak.

(Elazığ/10.00-16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arhavi'de karşılanacak, Hopa-Borçka yolu sanayi yolu geçişinde inceleme yapacak, Borçka'da vatandaşlarla bir araya gelecek, STK ve iş dünyası temsilcileriyle buluşacak, AK Parti Rize İl Başkanlığı ziyaret edecek.

(Artvin/11.00/12.00/12.30/13.00/Rize/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

2- Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda sivillere yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Moskova)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Viyana/22.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında İtalya'ya konuk olacak.

(Ferrara/20.15)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Mincidelice JL ekibine konuk olacak.

(Bourg-en-Bresse/21.00)

4- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda başlayacak. Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve Halkbank-Fenerbahçe Parolapara maçları oynanacak.

(Bursa/14.00/17.00)

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