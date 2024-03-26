Son haftada hedef kararsızlar ve ilk kez oy kullanacaklar
31 Mart'a bir hafta kala Ankara ve İstanbul mitingleriyle gövde gösterisi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık öncesi kalan günlere odaklandı.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mart 2024 08:14, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gününü İstanbul'un ilçeleri için mini mitinglere ayırdı.
AK Parti ise son günleri kararsız ve ilk kez oy kullanacak olanlar başta olmak üzere gençlere yönelik ikna edici mesajlara ayıracak.
Öte yandan dün Tokat ve Çorum'da miting yapan Erdoğan bu hafta boyunca, Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman, Kocaeli ve Bursa'da vatandaşlarla buluşacak. Seçim öncesi son gün ise geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un ilçelerinde mini mitingler düzenlemesi bekleniyor.
RESUL EKREM ŞAHAN