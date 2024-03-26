Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor

Deprem bölgesinde başvuruda bulunan 845 bin 371 depremzededen yaklaşık 442 bininin hak sahipliği kabul edildi. Ancak zamanında başvuru yapamadıkları için konut kurasına dahil edilmeyen depremzedelere yeni bir hak sahipliği imkanı daha getirildi.

Deprem konutu için başvuruyu kaçıranlara bir günlük ek süre verildi.

Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da bölgede 122 noktada kurulan başvuru ofisleri üzerinden yapılabilecek.

Depremzedelere tanınan yeni hak sahipliği ile devletin yapacağı konutlardan ve inşaat kredisi imkanından faydalanabilecekler.