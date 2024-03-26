Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve Tatvan ilçesinde bugün eğitime ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 08:36, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 10:25
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 26 Mart'ta Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.