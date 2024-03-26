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FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Maliye Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2024 08:54, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 09:01
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FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Maliye Bakanlığı personelleri olup (vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı), örgüt sorumlularınca operasyonel hat kullanmak suretiyle oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe-ankesör-kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı ve/veya aynı meslek mensubu şahıslarla arandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında da örgütsel eylemlere ilişkin beyan bulunan 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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