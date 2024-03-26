FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY mahrem hizmetler yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamlar tarafından kullanılan operasyonel hatlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Maliye Bakanlığı personelleri olup (vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi, gelir uzmanı), örgüt sorumlularınca operasyonel hat kullanmak suretiyle oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu ve örgütsel iletişim yöntemi olan büfe-ankesör-kontörlü hatlarla ardışık olarak ve örgüt iltisaklı ve/veya aynı meslek mensubu şahıslarla arandıkları tespit edilen, bir kısmı hakkında da örgütsel eylemlere ilişkin beyan bulunan 4 şüpheli ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.