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BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti

Birleşmiş Milletler'de (BM) Gazze'de ateşkes kapsamında yapılan oylamada 14 üye lehte oy kullanırken, ABD çekimser kaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin BM politikasından vazgeçtiğini ifade ederek, İsrail heyetinin Washington'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 10:21, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 10:39
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BM Güvenlik Konseyi'nde dün yapılan oylamada 14 üye evet oyu verirken ABD çekimser kaldı. Cezayir'in Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasını öngören tasarı ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla kabul edilmiş oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin çekimser oyuna tepki göstererek, "Amerika Birleşik Devletleri BM'deki politikasından vazgeçmiştir. Ne yazık ki ABD, rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmayan bir ateşkes çağrısında bulunan yeni kararı veto etmedi. Bu durum, ABD'nin savaşın başından bu yana Güvenlik Konseyi'nde sergilediği tutarlı tutumdan açık bir sapma teşkil etmektedir. Bu karar Hamas'a, uluslararası baskının İsrail'i rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkesi kabul etmeye zorlayacağı ve böylece hem savaş çabalarına hem de rehinelerin serbest bırakılması çabalarına zarar vereceği umudunu vermektedir" dedi.

WASHINGTON ZİYARETİ İPTAL

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ABD'nin BM politikasında değişiklik yapması durumunda Washington'ı ziyaret etme planının iptal edileceğini söylemişti. BM'deki oylamanın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, "Başbakan Netanyahu dün gece yaptığı açıklamada, ABD'nin ilkeli politikasından sapması ve bu zararlı kararı veto etmemesi halinde, İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin tutumundaki değişiklik ışığında Başbakan Netanyahu heyetin İsrail'de kalmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde savaşın başladığı Ekim ayından bu yana yapılan oylamalarda anlaşma sağlanamamıştı.

BORRELL: KARARI OLUMLU KARŞILIYORUM

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "BMGK'nin Gazze'ye ilişkin 2728 sayılı kararının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyorum. Ramazan ayı boyunca derhal ateşkes ilan edilmesini ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor ve yardım akışının genişletilmesi ve sivillerin korunması gerektiğini vurguluyor. Herkes tarafından acilen uygulanması gerekiyor" dedi.

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