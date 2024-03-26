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20 seçmenli mahallede 3 muhtar adayı yarışıyor

BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı 20 kayıtlı seçmenin bulunduğu Sarıçayır Mahallesi'nde akraba 3 muhtar adayı yarışıyor. Mahalle muhtarı Mehmet Elçi'nin (69) yeniden aday olduğu muhtarlık seçiminde rakipleri ise amcasının oğlu Mustafa Elçi (60) ile dayısının oğlu Ahmet Doğru (49) oldu. Mahalleliden oy isteyen muhtar adaylarına çalışmalarında eşleri de destek oluyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 10:33, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 11:10
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Kepsut ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki kırsal 8 haneli Sarıçayır Mahallesi'nde kayıtlı 20 seçmen, 3 muhtar adayıyla 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken, bu dönemde de aday olan mahalle muhtarı Mehmet Elçi'nin rakipleri ise amcaoğlu Mustafa Elçi ile dayısının oğlu Ahmet Doğru oldu. Elçi, 2019'daki seçimlerde de yeğeni Hüseyin Elçi ile yarıştıklarını belirterek, "Sarıçayır Mahallesi'nde doğdum ve 30 nüfusu geçtiğini hiç hatırlamıyorum. Köy, 2000 yılından itibaren ise neredeyse tamamen boşaldı. Buradan 1983 yılında ayrıldım. Bor madenlerinde çalıştım. 28 yıl Bigadiç ilçesine çalıştıktan sonra emekli oldum ve döndüm. 2019'daki seçimlerde ise 18 seçmenimiz vardı. Amcaoğlum Hüseyin Elçi rakibimdi. Sadece muhtar değil, azaların oyları da eşit çıkınca hepimiz kurayla belirlendik. Şu an kayıtlı 20 seçmen ve 3 adayımız var. Birisi dayımın, diğeri amcamın oğlu" dedi.

'YEĞENİM MUSTAFA'NIN BENİ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUM'

Mahallede yaptığı çalışmaları anlatan Mehmet Elçi, "Mahallede asfalt yoktu, yapılmasını sağladım. En büyük sorunlarımızdan biri su sorunuydu, onun da çözülmesini sağladım. Önümüzdeki dönemde mahallemiz için yapmak istediğim işler var. Şu an bir altyapıya ihtiyacımız var. Hedefim altyapı sorunumuzu çözmek. Dayımın oğlu Ahmet Doğru ile benim 7'şer oyumuz var, o yüzden 6 oyu olan yeğenim Mustafa'nın beni desteklemesini, geçen sefer olduğu gibi işin kuraya kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SANDIKTAN NE ÇIKACAĞI BELLİ OLMAZ'

Adaylardan Mustafa Elçi, Balıkesir'de yaşarken 6 ay önce doğayla baş başa kalmak için köye döndüğünü dile getirdi. Şehir yaşamı yerine burada temiz hava, bol gıda ve oksijen aldığı için daha mutlu olduğunu belirten Elçi, mahallede yaz-kış yaşayan sayısının az olduğunu dile getirdi. Köye dirlik, düzen ve huzur vadeden Elçi, "Rakibiz ama aramızda bir sorun, dargınlık yok. Amcam benim ona oy atmamı beklerken ben de onun bana oy atmasını bekliyorum. Sandıktan ne çıkacağı belli olmaz. Sandık her şeyi söyler. Belki amcamın eşi bana oy verecek. Aramızdaki tatlı rekabet sürecek" dedi.

'SARIÇAYIR'I DUYURMAK İSTİYORUM'

Seçimlerde iddialı olduğunu belirten adaylardan Ahmet Doğru da mahalleye yatırım gelmesini amaçladığını söyledi. Kırsal mahallede tavuk besiciliği yaptığını söyleyen Doğru, "Kepsut ilçe merkezinde Sarıçayır'ı bilmeyen insanlar var. Sadece Balıkesir'e değil, Türkiye'ye, dünyaya 'Sarıçayır' ismini duyurmak istiyorum. İlk olarak altyapı çalışmalarını tamamlayacağım. Off-road yarışlarını düzenleyeceğim ve burayı örnek bir köy yapacağım" ifadelerini kullandı.

'BU SEFER DE BİZ YAPALIM'

Mevcut muhtar Mehmet Elçi'nin eşi Emine Elçi ise "Başta muhtar adayı olmasına karşıydım ama yolu getirdik, suyu getirdik. Önceden incir ağaçları bile kuruyordu. Emek verdik. Köyde uğraştık, muhtarlık odası yapıldı, çeşme yapıldı" derken, Mustafa Elçi'nin eşi Hatice Elçi de "Hangisi hayırlısıysa o olsun. Zaten akrabayız, küslük, dargınlık yok. Amcam bir kere yaptı. Bu sefer de siz bize oyunuzu verin, biz yapalım" diye konuştu.

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