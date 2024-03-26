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Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak

Enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifi nisan ayında TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek, yeni anayasa konusunda partiler arasında görüşmeler yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 11:12, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 11:14
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Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM'nin gündeminde nisan ayında önemli kanun teklifleri yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

- Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeler

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

Seyahat acentelerinin, müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında, kendilerine veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacak.

- Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin de AK Parti tarafından nisan ayında Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Bu teklif de komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulunun gündemine gelecek.

Ayrıca nisan ayında TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmelere başlanması bekleniyor.

Yeni anayasa yapma sürecinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.

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