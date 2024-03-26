Üniversiteden 1600 TL farkla büro personeli pozisyonu!



Yalova Üniversitesi tarafından 25 Mart 2024 tarihinde büro ve destek personeli pozisyonlarda personel almak üzere Resmi Gazete'de ilana çıkılmıştır.



Söz konusu pozisyonları incelediğimizde; Büro Personeli alımlarında birden fazla sertifika şartına yer verildiği görülmektedir.



Bunlardan bazıları şunlardır;

-Kalite Yönetim Sistemleri Analisti Sertifikası,

-Evrak Kayıt Dosyalama ve Arşivleme Sertifikası,

-Personel Otomasyon Sistemi Sertifikası,

-Temel Strateji ve Bütçe Uygulama ve Analizi Sertifikası,

-Temel Veri Analizi Sertifikası,

-İyi Hijyen Uygulamaları, Gıda Güvenliği, ISO 2000 Gıda Güvenliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri Geliştirme Sertifikaları,

-Öğrenci Otomasyon Sistemleri ve Yönetimi Sertifikası.



Nasıl bir tesadüftür ki bu sertifikalardan birçoğu "Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi" tarafından 1600 TL ücretle verilmektedir.

Özetle, üniversite başvuru yapmak istiyorsan Sürekli Eğitim Merkezimize "1600 TL" fark ücretini yatırman gerekiyor.

Ne diyelim, kontrolsüz ve denetimsiz personel alım süreçlerinde ne görsek şaşırmıyoruz.

Bu durum da onlardan birisi oldu.

Bereketli alımlar.



