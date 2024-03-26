Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, daire başkanının görev süresinin dolması üzerine yeni başkanı belirlemek için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

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