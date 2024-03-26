MEB'den lise öğrencilerine yönelik 'Dijital Öğrenme Köprüsü'

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
En uygun konut kredisi ne kadar?
En uygun konut kredisi ne kadar?
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Emeklilere özel indirimler geliyor
Emeklilere özel indirimler geliyor
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Kart komisyonunu tüketicilere yansıtan işletmelere tepki
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Erdoğan: Enflasyon tek haneye inecek
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den lise öğrencilerine yönelik 'Dijital Öğrenme Köprüsü'

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), araştırma ve bilgi edinmede lise öğrencilerinin güncel ve doğru bilgilere kolay erişiminin sağlanması amacıyla hazırlanan "Dijital Öğrenme Köprüsü" erişime açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 12:27, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 12:59
Yazdır
MEB'den lise öğrencilerine yönelik 'Dijital Öğrenme Köprüsü'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik araştırmalar yaparken veya ulusal-uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ve veri kaynaklarına duydukları ihtiyaca yönelik bir proje hazırlandı.

Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan, öğrencilerin derslerde, araştırmalarda ve proje çalışmalarında yararlanabilecekleri internet sitelerinin yer aldığı "Dijital Öğrenme Köprüsü", "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresinden lise öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

- Sürekli geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor

"Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar", "Akademik Araştırma Siteleri", "Çevrim İçi Kurslar ve Dersler" ile "İstatistiki Veri Kanalları" gibi 4 bölümden oluşan "Dijital Öğrenme Köprüsü" yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuyor.

Öğrenciler, "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar" bölümünde gazete arşivleri ile Türkiye ve dünyadaki gazeteleri tarayabilecek. Aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserlerle istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabilecek.

"Akademik Araştırma Siteleri" bölümünde fen ve sosyal bilimleri alanlarında gerçekleştirilen çalışma ve projeler için internet siteleri ziyaret edilebilecek. Ayrıca istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunda yerli ve yabancı sitelerin yer aldığı "İstatistiki Veri Kanalları" bölümünden faydalanılabilecek.

"Çevrim içi Dersler ve Kurslar" bölümünde ise eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zeka, kişisel gelişim ile iş dünyası gibi alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ve derslere ulaşılabiliyor. Bu bölümde ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerin sunduğu açık kaynak derslere de erişim sağlanabiliyor.

Öğretmenlerin de farklı alanlarda yapacakları çalışma ve projelerde yararlanabilecekleri linklerden oluşan "Dijital Öğrenme Köprüsü"nün içerik yapısının sürekli geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış, YÖK Tez Merkezi, Dergipark, BTK Akademi, HEMBA, Bilgeiş, TÜİK İstatistik Veri Portalı, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN ve Yeşilay gibi birçok alanda yararlanılacak yerli linklerin yanı sıra edX, Internet Encyclopedia of Philosophy, Google Data Search, Google Akademik, Science.gov, Europeana, Azerbaijan National Library, OECD Data gibi yabancı linkler de yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber