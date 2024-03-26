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İstanbul 2 ayda 2,4 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 2 ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artarak 2 milyon 457 bin 518'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 12:39, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 12:41
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İstanbul 2 ayda 2,4 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,14 artarak 1 milyon 291 bin 522 oldu. Türkiye'ye ilk 2 ayda toplam 4 milyon 341 bin 606 yabancı ziyaretçi gelirken, aynı dönemde İstanbul'da ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyon 457 bin 518 oldu. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,08 artış gösterdi. İstanbul'u, şubat ayında en çok 138 bin 957 kişi ile Rusya Federasyonu vatandaşları tercih etti. 95 bin 465 kişi ile Almanya ikinci, 75 bin 312 kişi ile İran üçüncü, 56 bin 430 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) dördüncü oldu. İngiltere'yi sırasıyla 48 bin 902 kişi ile Fransa, 43 bin 415 kişi ile Suudi Arabistan ve 41 bin 472 kişi ile ABD izledi.

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

Şubat ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 70,27 olurken; Sabiha Gökçen Havalimanı'nın payı yüzde 29,64 oldu. 904 bin 642 yabancı ziyaretçi İstanbul Havalimanı'nı, 381 bin 508 yabancı ziyaretçi de Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etti. Şubatta hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 19,17 artarak 1 milyon 287 bin 290 olurken; deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 4 bin 232 olarak gerçekleşti.

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