Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dağıyla, bağıyla, insanıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Bizim yazgımız, milletimizi sevmektir, Aksaray'ı sevmektir. Önümüzdeki pazar günü sandıkları patlatıyoruz değil mi? Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre kadar şüphemiz yok. Bugüne kadar girdiğimiz her seçimde yanımızda yer aldığınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizler yanımızda oldukça bize durmak, duraksamak yok. Büyümede, milli gelirde, ihracatta, sanayide, tarihimizin en iyi günlerini gördük.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip #Erdoğan, partisinin Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı mitinginde; "yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek verelim kaybolup gidiyor." dedi. #enflasyon pic.twitter.com/GQ6HIXryFw MemurlarNet (@memurlarnet) March 26, 2024

Can yakan enflasyonla boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yaptık. Maaşlarda ve ikramiyelerde de yüzde 50 yükseltme yaptık. Önce enflasyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elmiz biraz daha rahatlayacak. Çünkü yüksek enflasyonda dipsiz kuyu misali ne verirsek verelim kaybolup gidiyor.

Konuşmada emeklilere zamdan yine bahsedilmedi

Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler muhalefeti kullanarak milletimizi karamsarlığa sürüklemek istiyor. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.