Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

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