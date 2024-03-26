Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir. Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik." dedi.

Şimşek, "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz." paylaşımında bulundu.