İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görmesi bekleniyor. İletişim Başkanlığı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri haber yapmak isteyen ulusal ve uluslararası basın mensupları için Ankara ve İstanbul'da basın merkezleri açacak. İletişim Başkanlığı'nın ulusal ve uluslararası gazetecilerin seçim gelişmelerini sağlıklı ve zamanında takip etmelerine yardımcı olmak amacıyla açacağı basın merkezleri, ulusal ve yerleşik uluslararası basın mensuplarının yanı sıra yurt dışından seçimleri takip etmek üzere gelen uluslararası basın mensuplarının kullanımına da gün boyu açık olacak. Basın mensuplarına seçim sonuçlarını anlık takip etme olanağının yanı sıra teknik altyapı, simultane tercüme ve canlı yayın imkanları da sağlanacak.

Akademisyenler, kanaat önderleri ve kamu kurumu temsilcileri gün boyu basın merkezlerini ziyaret ederek, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının konuklarla röportaj yapmasına olanak sağlayacak. Ayrıca basın merkezlerinde, Türkiye'nin geçmişten günümüze çok partili siyasi yaşamının yanı sıra demokrasi ve seçim deneyimleri ile seçim deneyimlerine ilişkin fotoğraf ve videoların yer alacağı 'Türkiye'nin Seçim Tarihi ve Demokrasi Deneyimi' başlıklı sergi de yer alacak. Basın merkezleri 31 Mart Pazar günü saat 14.00'ten itibaren sayım tamamlanıncaya kadar açık olacak. Seçim merkezlerinin adresleri Ankara'da Point Otel olarak belirlenirken, İstanbul'daki seçim basın merkezi The Marmara Taksim Otel olacak.