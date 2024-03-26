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'Bazı belediye başkanları reklamı için çalışıyor, gerçek belediyecilik yapmıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Şimdi bazı belediye başkanları kendi şahsi reklamı için çalışıyor olabilir. Onlar gerçek belediyecilik yapmıyor. Veya belediyeyi halka hizmet için değil, başka amaçlarla kullananlar var. Onları gayet iyi biliyoruz. İdeolojik birtakım amaçlarda kullananlar. Bunlar da gerçek belediyecilik yapamaz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 16:15, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 16:16
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'Bazı belediye başkanları reklamı için çalışıyor, gerçek belediyecilik yapmıyor'

Programlara katılmak üzere Muş'a giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malazgirt ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde halka hitap etti.

Malazgirt halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, Belediye Başkanı Cengiz Altın ile 5 yılda ilçede çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Yerel seçimde verdikleri sözlerden daha fazlasını 5 yıllık sürede yaptıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim siyaset anlayışımız budur. Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyi de yapacaksınız. Böylece siyasete güven olur. Bunu yapmayan siyasetçilere güven de kalmaz. Maalesef Türkiye'de bunu yapmayan epeyce siyasi anlayış var. Biz onlardan değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her zaman anlayışımız bu oldu. Ne söylenirse onu gerçekleştirmek için gece gündüz uğraştık. Bazıları bırakın vaatleri yapmayı, ne vadettiklerini bile hatırlamıyorlar."

Buruk bir ramazan yaşadıklarını, Gazze'de olanları herkesin gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı'mız, bütün arkadaşlarımız, bakanlarımız gece gündüz bu konuda gayret sarf ediyoruz. İnşallah bir an önce ateşkes sağlanır. Daha sonra da kalıcı bir şekilde bu sorun çözülür diye her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu yaşananlar da bize şunu gösteriyor. Birlik, beraberlik çok önemli. Başkalarının insafına bırakamayız geleceğimizi. Başkalarının neler yapabileceğini Gazze'den görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye 20 yılda büyük bir güç kazandı"

Birilerinin fitneye başvurarak ülkeyi güçten düşürmeye, bölmeye çalıştığını ifade eden Yılmaz, onlara karşı birbirlerine daha fazla sarılmaları, birliği, beraberliği ve kardeşliği daha da yüceltmeleri gerektiğini vurguladı.

Bir ve beraber oldukça daha da güçleneceklerini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye 20 yılda büyük bir güç kazandı. Çok değerli mesafeler aldık. Ama yetmez, daha da güçlenmemiz lazım. Güçlenelim ki hem kendi halkımıza daha büyük refah sağlayalım hem de dünyadaki mazlumlara daha fazla sahip çıkalım. Bizi kimsenin bölmesine, parçalamasına da bugüne kadar müsaade etmedik. Halkımız da bu oyunlara gelmedi. Seçimlere gidiyoruz. Malazgirt, çok önemli bir ilçemiz. Her sene buraya bütün devlet ricali geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bütün devlet erkanı, bakanlarımız geliyor. Her yıl Malazgirt'te, Ahlat'ta etkinlikler yapılıyor. Her geçen sene de üstüne yeni yeni şeyler konuluyor. Buralar bize miras. Bu emanete sahip çıkacağız. Malazgirt'ten hem Türkiye'ye hem de dünyaya biriz, beraberiz, kardeşiz diyeceğiz."

"Huzurumuza sahip çıkalım"

Yerel seçimlerde herkesten Malazgirt'in geleceği için oy kullanmalarını isteyen Yılmaz, "Bu yerel seçimde şunu söylüyorum. Siz de söyleyin herkese. Oylarını Malazgirt'e versinler, başka hesaplar yapanlara vermesinler. Malazgirt'in geleceğini, gençlerini düşünenler Cengiz Başkan'ımıza, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verir. Şimdi bazı belediye başkanları kendi şahsi reklamı için çalışıyor olabilir. Onlar gerçek belediyecilik yapmıyor. Veya belediyeyi halka hizmet için değil, başka amaçlarla kullananlar var. Onları gayet iyi biliyoruz. İdeolojik birtakım amaçlarda kullananlar. Bunlar da gerçek belediyecilik yapamaz." diye konuştu.

Huzur ve güven ortamıyla bölgede çok önemli işlerin yapıldığını belirten Yılmaz, "Huzurun, güvenliğin olmadığı yerde ne demokrasi ne de kalkınma olur. Huzur varsa demokrasi var, kalkınma var. O yüzden huzurumuza sahip çıkalım. Malazgirt olarak huzurumuza sahip çıkalım. İnsanımızın huzuruna, gençlerimizin geleceğine sahip çıkalım. Çocuklarımızı iyi eğitimle, güzel bir şekilde yetiştirelim. Yeni iş imkanları oluşturalım." dedi.

Programa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz katıldı.

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