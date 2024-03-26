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Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor

CHP binasında 'para sayma' görüntüleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özel'in sessiz kalmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arada CHP'lileri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızı övgüyle anlatıyor. Ama bavullarla taşınan deste deste dolarlarla ilgili açıklama yapmıyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2024 16:46, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 17:19
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Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aslında geçen sene Yozgat'a geçen sene 26 Nisan'da gelmeye niyetlenmiştik ama son anda mümkün olmadı. Bizi temsilen Yozgat'a Fuat Oktay kardeşimi göndermiştik. Nasıl hızlı trenden memnun musunuz?

Cumhurbaşkanı kardeşiniz sizin hizmetinizde. Biz zaten size hizmetkar olmaya geldik. 31 Mart'ta cumhurbaşkanınız seçilecek olan yerel yönetimdeki kardeşlerimle Yozgat'a hizmetimiz şüphesiz çok daha güçlü olacak.

Meydana gelirken sordum; emniyetten rakamı aldık, 50 bin. Hamdolsun Yozgat bugüne kadar bu yolda bizi asla yalnız bırakmadı.

Terör örgütlerinen ihanet şebekelerine kadar ülke düşmanı kim varsa hepsinin başını ezdik. Bak şimdi Gabar'da petrol çıkardık, neden? Teröristleri temizledik şimdi oradan her gün binlerce, on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Devletimizin toprakları üzerinden operasyon yapılmasına müsaade etmedik. Nerede bir işgal, hukuksuzluk varsa elimizle, dilimizle ve kalbimizle müdahale ettik.

Bugün 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden Türkiye vardı. Tabancasını yurt dışından satın alan değil, savunma sanayiinde destan yazan bir Türkiye var. Kardeşlerine sırtına dönen değil, kardeşlerinin hakkını koruyan bir Türkiye var. Karabağ'da 30 yıllık işgalin sonlandırılmasında aktif rol oynayan, güçlü, cesur ve dirayetli bir Türkiye var. Türkiye'yi bugünlere sizlerle birlikte getirdik.

"Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek"

Her alanda ülkemizi 4-5 kat beraberce büyüttük. El ayranı ciğer soğutmaz diyerek başta savunma olmak üzere kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Milli savaş uçağımız KAAN'ın gördünüz mü? Küçümsedikleri KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. 2028 yılında başımızı kaldırdığımızda gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz. Ülkemizin ilk milli markası TOGG bir yıldır yolları süslüyor. Devrim Otomobili'nin bir yolunu bulup engellediler ama TOGG'da bunu yapamadılar. TOGG'un milletle buluşmasını engellemek için set çekmeye çalıştılar. 'Fabrikası yok' diyerek bu başarıyı gölgelemeye çalıştılar. Daha fazlasını yapacağız. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına dahil edinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Deprem sebebiyle oluşan 104 milyar dolarlık ilave yüke rağmen geçen sene yüzde 4,5 büyüme gerçekleştirdik. İşsizlik oranımız yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Turizmde de 57 milyon turist ve 54,5 milyar dolar geliri yakaladık. En büyük sıkıntımız olan enflasyon konusunda yılın ikinci yarısında güzel haberler gelecek. Nasıl daha önce bunu yaptıysak aynı başarıyı tekrarlayacağız.

"Çalışanımızı ve emeklimizi asla enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Hayat pahalılığının emeklilerimizi bunalttığının farkındayım. Bütçeden 300 milyar liralık ek kaynak kullanarak onlar için adımlar attık. Kamu bankalarımız 8-12 bin lira promosyon ödemeyi kararlaştırdı. Dün başvurular başladı. Bayram ikramiyesini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz. Çalışanımızı ve emeklimizi asla enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Aksaray'da da 40 bin kişi vardı, sizlere selamları var. Gönülleri birleştiriyoruz. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Yozgatlı kardeşlerim bizi girdiğimiz 17 seçimdir hiç yalnız bırakmadı. Rekor oy oranlarıyla bize yoldaşlık ettiniz. En son seçimde milli iradenin sarsılmaz kalesi olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Milletvekilliğinde yüzde 73, Cumhurbaşkanlığında yüzde 76,4 oy oranıyla Cumhur İttifakı'na sahip çıkan sizlere teşekkür ederim. Bu oy oranıyla Yozgat Türkiye'de 4. sıraya yerleşti. Yozgat aynı şekilde sandıkları patlatıyor mu?

"CHP ile DEM arasında tam bir siyasi dalavere ortamı hakim"

Eksiğimiz, kusurumuz olsa da niyetimiz her zaman sağlamdır. Muhalefetin içler acısı halini görüyorsunuz. 13. Cumhurbaşkanımız diyerek yere göğe sığdıramadıkları genel başkanları hariç hiçbir şeyi değiştirmediler. Eski tas eski hamam devam ediyorlar. Çırak genel başkan selefinden bile fason çıktı. Özgür efendi bu eziyet bir an önce bitse de kurtulsak havasında. Her gün bir şeyler diyor. Arada CHP'lileri eleştirip bizim ulaştırma yatırımlarımızı övgüyle anlatıyor. Ama bavullarla taşınan deste deste dolarlarla ilgili açıklama yapmıyor. Sorsan ittifak yok diyorlar. Ortada tam bir siyasi dalavere var. Kendilerine oy veren seçmenin iradesini işporta malı gibi sürekli birilerine peşkeş çekiyorlar. CHP ile DEM arasında tam bir siyasi dalavere ortamı hakim.

CHP zulmünden İstanbulumuzu, Ankaramızı, İzmirimizi gelin kurtaralım. Şehirlerimizi iş bilmezlerin eline bırakmamak için çalışıyoruz.

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