Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sorun mu var? Çözeriz. Engel mi var? Aşarız. Sıkıntı mı var? Gideririz. Saldırı mı var? Göğsümüzü siper ederiz. Bizimle olduğunuz sürece yedi düvele meydan okumaktan çekinmeyiz.

Emniyetten rakamı aldık. 50 bin kişi alanda var. Yozgat bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız koymadı.

Gabar'da petrol çıkardık. Teröristleri temizledik, her gün binlerce on binlerce varil petrol çıkarıyoruz. Vatanımızın bölünmesine müsaade etmedik. Nerede adaletsizlik varsa karşısında durduk.

Her alanda ülkemizi 4-5 kat beraberce büyüttük. Ülkemizi birçok başlıkta parmakla gösterilen konuma birlikte getirdik.

Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. İşsizlik oranımız yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.