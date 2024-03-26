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'Eğitim- öğretimi merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilmesini arzu ediyorum'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, arsa temini ve imar düzenlemeleri konusunda bazı belediyelerle problemler yaşadıklarını belirterek, "Eğitim-öğretim ve ilgili süreçleri merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilmesini arzu ediyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 17:11, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 17:54
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi toplantı ve ziyaret için Adana'ya geldi. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, açıklamalarda bulundu. Yerel yönetimlerle en yoğun mesaide olması gereken bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu belirten Tekin, bütçesi ve kaynağı aktarıldığı halde imar, iskan sorunları ve uygun arazi bulunamadığı için yatırıma dönüştürülemeyen okullar olduğunu söyledi. Bazı belediyelerle yaşadıkları sorunları anlatan Tekin, "Aynı şekilde yaşadığımız mülkiyet problemleri dolayısıyla okulumuzla ilgili dava açan belediyeler var. Okullarımızdaki su sarfiyat giderlerimizi konutların 3-4 katına kadar maksimum düzeyde tahsil etmeye çalışan belediyelerimiz var. Bir basit örnek vereyim size. Özellikle kayyum atanan belediyelerde özellikle müsteşarlık dönemimde çok fazla gördüm. Belediye başkanı var, yatırım yapamıyoruz. Arsa gösterilmiyor bize. Yatırım programımıza kaynak aktarmışız, yatırım programımıza koymuşuz, belediyeden arsa istiyoruz veya inşaatla yardım istediğimizde belediyeler problem üretiyorlardı. Kayyum atanınca, atanan kayyum bir hafta sonra geliyordu, 'Biz problemleri çözdük. Bir an önce ihale sürecini başlatalım, yatırımımızı hayata geçirelim' diyordu. Böyle çok örnekleri gördüğümüz için belediyelerimizi, belediye seçimlerini biz önemsiyoruz. Ben açık ve net olarak şunu söyleyeyim. Eğitim-öğretim ve ilgili süreçleri merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilmesini arzu ediyorum. Çünkü bu süreç tek başına Milli Eğitim Bakanlığı'nın altından kalkabileceği bir süreç değil. Milli Eğitim Bakanlığı'nın imar hazırlama yetkisi yok. Bizim bunlara dahlimiz yok. Yeni yerleşim yeri oluşturuluyor, birden bire nüfus artıyor. Bunu düzeltecek kişiler belediyeler. Heyecanla yerel seçimleri bekliyoruz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINA TEDBİR PLANLANIYOR

Bakanlık olarak yaptıkları bazı çalışmaları anlatan Tekin, "Dijital bağımlılık, obezite ile mücadele etmek için adımlar attık. Özellikle pedagojik gelişimine zarar veren sosyal medya uygulamaları var. Onlarla ilgili tedbir almayı planlıyoruz. Okullarda öğrencilerimizin eğitim öğrenim sürecinde bizim en büyük paydaşlarımızdan birisi ebeveynler. Ebeveynlerin okul içlerine gidip okul koridorlarında öğretmenlerimizle diyalog kurmalarının doğru olmadığına pedagojik açıdan karar verdik. Velilerimizin okullara randevu ile gelmelerini talep etmiştik. Elektronik randevuyu oluşturduk. Bizim yaz aylarında önemsediğimiz ve tedbir aldığımız konulardan bir tanesi anadil eğitimiydi. Bu anlamda anadil becerileri için 2 kritik karar aldık. Türkçeden ders geçme notunu 70'e yükseltmiştik. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde çocukların başarı durumlarını ölçerken test sınavlarından ziyade 4 temel becerilerinin geliştirilmesi için mekanizma geliştirmiştik. Altyapının kaldırmadığı söylentileri vardı onu da düzeltmek için çalışıyoruz. Çocukların eğitim öğretim sürecinin kitabi bilgiler dışında çocuğumuzun, gencimizin, toplumun temel referans değerlerini bilen bireyler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili de çocukların sosyal sorumluluk projelerinde bulunmalarını arzu ediyoruz. Karnelerde artık sosyal etkinlik başlığı altında bir başlık daha olacak" dedi.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından okul yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı

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