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Sözcü TV'deki İmamoğlu programı reytingleri alt üst etti mi?

Sözcü Gazetesi, Sözcü TV'de yer alan "Ekrem İmamoğlu ile özel röportaj" programının reytingleri alt üst ettiğini ve birinci olduğunu belirtti. Ancak, "İmamoğlu ile özel röportaj" resmi ölçümlere göre ilk 10'a dahi girmedi. Sözcü'nün haberini dayandırdığı mecra ise sosyal medya platformuna dayalı ölçümler yapan bir ajans oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2024 17:35, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 17:53
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Sözcü TV'deki İmamoğlu programı reytingleri alt üst etti mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam SÖZCÜ Televizyonu'nda Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Sözcü Gazetesi bugün yayımladığı haberde, Sözcü Tv'deki röportajın reytingleri alt üst ettiğini ve reyting listesinde birinci olduğunu iddia etti.

Somera adlı şirket sosyal medya şirketi çıktı

Ancak, Sözcü Gazetesindeki haber, Somera adlı bir firmanın sosyal medyadaki paylaşımları esas alarak yaptığı bir ölçüme dayanıyor. Sosyal medya ise trol ordusu ile her manipülasyonun yapılabildiği bir mecra olarak biliniyor. Bir başka deyişle İmamoğlu ile röportaj, resmi TV ölçümlemesinde değil sosyal medyadaki paylaşımlarda birinci olmuş.

İmamoğlu programı, resmi ölçüm sonuçlarında ilk 10'da yok

Resmi ölçüm raporlarına göre ise, 25 Mart tarihinde; Total'de 1.sırada Now TV'de izleyiciyle buluşan "Kızıl Goncalar", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı. Sözcü TV'de yer alan röportaj ise ilk 10'a girememiş görünmektedir.

İşte Sözcü TV'de yer alan yayın görselleri

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