'Şafak vaktinde suç örgütlerinin kapılarını kırıp, adalete teslim edeceğiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etmek üzere Balıkesir'in Erdek ilçesine geldi. AK Parti Erdek İlçe Belediye Başkan Adayı Turan Gün ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretinde bulundu. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yerlikaya, AK Parti Erdek Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

Bakan Yerlikaya, "Göreve başladığımız ilk günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, aziz milletimizin yani sizlerin destekleri, duasıyla, neler yaptığımızla ilgili birkaç cümle ile açıklayayım. Birincisi hain bölücü terör örgütü ve din istismarcısı olanlar ve sol terör örgütü ayırımı gözetmeden, bunların tamamıyla ilgili uğraşıyoruz. Biz ilk gün göreve geldiğim zaman bir cümle söyledik, 'Hukuk' dedik, 'Hukuk devleti' dedik, 'İnsan hakları' dedik. Bizim İçişleri Bakanlığımızın görevi yazıldığı zaman, alt alta belki birkaç sayfadır ama, 'Bunun tamamı akıllarda ve gönüllerde iz bıraksın diye bir kelimeyle tanımla Sayın Bakan' derseniz o kelime huzur. İçişleri Bakanlığı huzur için var. O yüzden biz her gittiğimiz yerde ve her paylaşımımızda 'Türkiye'nin huzuru' diyoruz" ifadelerini kullandı.

'DURMADAN, DURAKSAMADAN, İNANÇLA UĞRAŞIYORUZ'

Terör örgütleri ve uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleyi, gayretle sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Türkiye'nin huzurunu kim kaçırmaya çalışıyorsa, terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, geleceğimizi, göz aydınlığımız yavrularımızı, gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirleriyle durmadan, duraksamadan, inançla uğraşıyoruz. Alıyoruz bunları götürüp, adalete teslim ediyoruz. Bizim vatandaşlarımıza şekil yaptığını düşünen, yani suç işlemekte kibirlenenlerle ilgili, jandarma ve bütün güvenlik birimlerimize diyoruz ki, 'Benim vatandaşımın bildiği, hissettiği bazılarının da üzüldüğü ve canının yandığı eğer bir organize suç örgütü varsa, bunu en fazla 3-4 ay içerisinde, savcılarımızla beraber teknik takip, fiziki takip ile bütün bilgi, belge, dokümanlarını alacaksınız'. Bir gün sabahleyin siz uyurken, biz şafak vaktinde onların kapılarını kıracağız, alıp götürüp adalete teslim edeceğiz" diye konuştu.

'BU AY İÇİNDE 2 BAYRAM TAŞIYOR'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin, demokrasi bayramına yakışır bir şekilde sonuçlanmasını beklediğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Aslında bu ay içinde 2 bayram taşıyor. 31 Mart Demokrasi Bayramı, inşallah yüz akıyla, neticelerle bitecek ve akabinde de inşallah Ramazan Bayramı'mıza kavuşacağız. Şimdiden her 2 bayramımız hayırlı mübarek olsun diyoruz. Her zaman bu şekilde yüzlerinizden tebessüm eksik olmasın diyoruz. Erdek'imiz, Balıkesir'imiz, huzur ve güven ortamında yaşasın diyoruz" dedi.