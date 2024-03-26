Polisi şehit eden sanığın yakınları adliyede bir polisi yaraladı

Duruşma öncesi salon önünde tutuklu sanık Muhammet Berke Çolak'ın yakınları iddiaya göre şehit ailesine saldırdı. Polis memurları ve güvenlik görevlileri Çolak'ın yakınlarını adliye binası dışına çıkardı. Ancak adliye binası önünde şüpheliler, bu sefer de polise saldırdı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırılırken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Çolak bulunduğu cezaevinden getirilirken şehidin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu

"CEZAEVİNDE YATMAK İSTİYORUM"

Savunmasında Muhammet Berke Çolak, "Ben motosikletle kaza yapmıştım. Hastaneden çıkmış evde yatıyordum. Yanımda arkadaşım da vardı. İnstagramdan Serhat Bozkır ile tartıştım, küfürleştik. Evdeki arkadaşım daha sonra ayrıldı. Sosyal medya üzerinden tartıştığım kişiler gelip evime ateş ettiler. Kapıma geldiler, 'Çık evden seni öldüreceğiz' deyip küfür ettiler. Ben 155'i aradım 'abi beni öldürecekler kurtarın' dedim. Bir süre kapı açıldı ben yine o tartıştığım kişiler geldi sandım. 2 el ateş ettim bir memur vuruldu. Ben 155'i aradığımda polis memurları gelmiş benim haberim yoktu. Evdeki 100 gram uyuşturucu benimdi ben kullanıyordum. Cezamı çekmek istiyorum. Tahliyemi istemiyorum. Olay esnasında uyuşturucu madde etkisindeydim. Ben cezaevinde yatmak istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanının Çolak'a daha önce 5 kez ruhsatsız silah yakalattığını söylemesi üzerine Çolak, hasımları olduğu için silah taşıdığını beyan etti.

"ÇOCUĞUMUN DOĞUM GÜNÜNDE EŞİMİN CENAZESİNE GİTTİM"

Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer Ermiş ifadesinde, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim eşim vatanını, milletini, mesleğini çok seven biriydi. Olayın gerçekleştiği site benim oturduğum sitenin tam karşısıdır. Ben o evleri biliyorum. Şahsın durduğu nokta ile kapının arasında 2 adımlık mesafe vardır. Kapı deliğinden bakmaması mümkün değildir. Kasten bu olayı yapmıştır. Eşim Cihat'ı tanımaması da mümkün değildir. Eşimin sesi çok gürdü, duymamış olmasına inanmıyorum. Cihat'ı bırakın görmeyi eşimi sesinden bile tanırdı. Eşim kendisini daha önce gözaltına almıştı. 5 yıldır aynı yerde görev yapıyordu. Benim çocuğumun o gün doğum günüydü. Ben o gün çocuğumun doğum gününü kutlamak yerine O gün eşimin cenazesine gittim. Çocuğum babasını soruyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Cihat Ermiş'in anne ve babası da Çolak'tan şikayetçi olduklarını belirtti. Anne Sare Ermiş, "Gencecik yaşta benim oğlumu öldürdü. Oğluma haince bir pusu kurdu" şeklinde konuştu.

"SANIĞIN İÇERİDE ZOR DURUMDA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Tanık olarak dinlenen sitenin güvenlik görevlisi Yavuz Deniz, "O gece saat 3 civarlarında 2 polis memuru olay yerine geldiler. Cihat Ermiş ile daireye çıktık. Polisler sivildi. Cihat Ermiş 2-3 defa polis diye seslendi. Kapıyı açan olmadı. Sonra aşağıya indik dışarıdan baktığımızda daireye ateş edildiğini gördük. Perde yarısına kadar açıktı, televizyon da açık vaziyetteydi. Biz de acaba içeride yaralandı mı, baygınlık mı geçirdi diye düşündük. Tekrar yukarı çıktık. Ermiş yine polis diye seslendi. Sonra kartla kapıyı açtı. Açar açmaz sanık 1 metrelik mesafeden 3-4 el ateş etti, Polis memuru Ermiş, vurulup yere düştü. Ben koridordaydım. Sanık ayaktaydı koridor aydınlıktı. Ben hemen aşağıya inip aşağıdaki polis memuruna olanı söyledim" dedi.

Olay günü Cihat Ermiş ile birlikte olay yerine giden polis memuru N. Ş. de tanık olarak dinlendi. İfadesinde Çolak hakkında Cihat Ermiş ile birlikte daha önce de işlem yaptıklarını, sanığın kendilerini tanıdığını söyledi.

Ara karar öncesi söz hakkı verilen Çolak, "Ermiş'in ailesine sabır vermesi için her gün Allah'a dua ediyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede olay şöyle anlatıldı; 9 Ekim 2023 günü şüpheli Muhammet Berke Çolak'ın evine bazı kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Durumun kolluk birimlerine intikal etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak'ın evinin kapısını ısrarla çalarak "polisö diye seslendi. Ancak karşı taraftan bir yanıt alamadı. Polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak'ı adli vakaları olduğu için tanıyordu. Bu sebeple içeride yaralı bir şekilde baygın olmasından şüphelendi. Önce Muhammet Berke Çolak'ı ve annesini telefonla aradı, ancak buna da bir yanıt alamadı. Yardım etmek amacıyla sitenin özel güvenliği ile birlikte "polisö diye seslenerek Muhammet Berke Çolak'ın evine girdi. Çolak, polis memuru Cihat Ermiş'i iki kez ateş ederek şehit etti.

Çolak'ın "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.