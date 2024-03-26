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Kaçak avlanan 8 ton istavrite el konuldu: 6 kişiye ceza yağdı

Fatih Yenikapı'da Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak avlandığı tespit edilen 538 kutu halinde 8 ton istavrit balığı ele geçirdi. Konuyla ilgili 6 kişiye 123 bin 298 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen balıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sosyal yardım kuruluşlarına teslim edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 19:34, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 19:50
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Kaçak avlanan 8 ton istavrite el konuldu: 6 kişiye ceza yağdı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, dün gece Fatih'teki Yenikapı balık indirme noktasında 538 kutu halinde istavrit balığı olduğunu tespit etti.

Ekiplerin yaptığı kontrol sonucunda, istavrit balıklarının yasal boy sınırının altında olduğu belirlendi.

Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki ve 538 kutuya bölünmüş istavrit balıklarına, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'ndaki boy yasaklarına aykırı şekilde avlanıldıkları gerekçesiyle el konuldu.

Boy yasaklarına uymayarak kaçak avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye, toplam 123 bin 298 lira para cezası kesildi. El konulan balıklar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere sosyal yardım kuruluşlarına teslim edildi.

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