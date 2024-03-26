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Hamza Dağ: İzmir'in hizmete ihtiyacı var

AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın yerel seçim çalışmaları devam ediyor. "İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var." diyen Dağ, "Bu sebeple ayrı gayrı olmasın, birlikte olalım. Birlikte başaracağız." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 19:59, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 20:00
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Hamza Dağ: İzmir'in hizmete ihtiyacı var

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en büyük açık hava pazarlarından biri olan Tire Salı Pazarı esnafını ziyaret etti.

Dağ, 1 Nisan itibarıyla göreve gelmesi durumunda su fiyatlarında yüzde 50 indirime gideceğini söyledi.

"ÇOK GÜZEL NETİCE ALACAĞIZ"

Dağ, seçildiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını sahada 60 gündür anlattığını vurguladı.

"Her ilçede birbirinden değerli belediye başkan adaylarımız var." ifadelerini kullanan Dağ, "Bizim adaylarımızın çok baskın çıkacağını düşünüyorum. İnşallah 30 ilçenin tamamında ve büyükşehir de İzmirli hemşehrilerimizin bu sefer daha çok hizmet edecek olandan yöne bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı var. Bu sebeple ayrı gayrı olmasın, birlikte olalım. Birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

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