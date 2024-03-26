Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2024 21:08, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 21:04
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Son durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Koca X hesabından bilgi verdi.
"24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklaması yaptı.