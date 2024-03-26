Bakan Tunç: 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Şimşek: Deprem yaralarını sarmak önceliğimiz
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyeler
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Hatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
Erdoğan: Yüksek enflasyonda ne verirsek verelim kaybolup gidiyor
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 5. turunda da sonuç çıkmadı
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Bekarlığa veda partisi'ni kabul etmeyen eğlence mekanına ceza
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
'Para sayma' görüntülerinde iki belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
Meclis, nisanda yoğun mesai yapacak
En uygun konut kredisi ne kadar?
En uygun konut kredisi ne kadar?
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
BM'de ateşkes oylaması kabul edildi: İsrail, ABD ziyaretini iptal etti
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
2027'de erken seçim gündeme gelebilir
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
FETÖ'ye operasyon... Maliye Bakanlığı personeline gözaltı
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
KKM'den çıkışlar durdu: Bankaların TL'ye dönüş hedefleri zorda
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Deprem konutu hak sahipliğinde ek süre başvuruları sona eriyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
Bankalar promosyonda ayak diretiyor
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ekrem İmamoğlu 50 milyon dolarlık 3 villayı kabul etti!
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
Ali Yalçın: Muhalefetin işi emekçinin yanında olmaktır
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
SGK: Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
Bakan Yerlikaya: 830 teröristi etkisiz hale getirdik
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
2024 YKS 2. Geç Başvurular başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Berat Albayrak enerji bakanıyken 4 yerli sismik araştırma gemileri Karadeniz'e çıktı, işte o zaman aradılar, buldular ve 3 bin metre derinlikte doğal gazı çıkardılar. 180 kilometre denizin dibinden karaya boru döşendi. Ama Cumhuriyet Halk Partililer ne dedi; 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi?" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 21:32, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 21:25
Yazdır
Bakan Tunç: 'Filyos'ta doğal gaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde seçim bürosu önünde AK Partililere seslendi. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve AK Parti Kurucaşile Belediye başkan adayı Hulusi Sayın'ın da bulunduğu seçim çalışmasında Bakan Tunç, yaptığı konuşmada Filyos'taki doğal gaz konusuna değindi.

'DOĞAL GAZ YOK, TÜPÜ BAĞLAMIŞ' GİBİ LAFLAR ETTİLER'

Filyos Endüstri Bölgesi'nde önceki yıllarda bölgedeki doğal gaz arama çalışmalarının yabancı şirketler tarafından yapıldığını söyleyen Bakan Tunç, "Berat Albayrak, enerji bakanı iken 4 yerli sismik araştırma gemisi Karadeniz'e çıktı. İşte o zaman aradılar, buldular ve 3 bin metre derinlikte doğal gazı çıkardılar. 180 kilometre denizin dibinden karaya boru döşendi. Ama Cumhuriyet Halk Partililer ne dedi; 'Filyos'ta doğalgaz yok, tüpü bağlamış' gibi komik komik laflar etmediler mi? O günkü genel başkanı. Şimdiki de zaten ne dediğini bilmiyor, her gün pot kırmaya devam ediyor. Muhalefetin durumu bu değerli hemşehrilerim. 'Hayır' diyen, 'yok' diyen, böyle her şeyi paralayana mı? İş yapan, icraat yapan, milletine hizmet edene mi? Hizmet edene tabii ki" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra Kurucaşile ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Bartın kent merkezindeki esnafı da ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber