İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 22:38, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 22:39
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen B.G. ve E.D'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş "meşe" tabir edilen 66,16 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.