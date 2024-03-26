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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor' iddiasının doğru olmadığı duyuruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2024 22:45, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 22:46
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'den İsrail'e barut, silah ve mühimmat ihracatı devam ediyor' iddiası doğru değildir. Her zaman Filistin'in haklı davasının yanında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Filistinlilere zarar verecek herhangi bir faaliyet içinde bulunması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İsrail ile askeri mühimmat ticareti, askeri eğitim ve tatbikat da dahil hiçbir faaliyette bulunmamaktadır" denildi.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Açıklamanın devamında, "Bu çerçevede bazı sosyal medya paylaşımları ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda; iddiaya konu ihracat listesinde yer alan 93. fasıldaki ürünler, savaş silahları ve mühimmatı değil, spor ve av gibi kişisel amaçlı kullanılan, yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleridir. TÜİK verilerine göre, ihracatı zaten çok düşük olan spor ve av amaçlı tüfeklerin ihracatı, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleşmemektedir. Yine ihracat listesindeki 36. fasılda yer alan, 'Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritleri, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler' başlığı altında ihraç edilen ürünlerin, 'jel yakıt ve çakmak gazı' olduğu tespit edilmiştir. Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ve özel firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerle ilgili kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" belirtildi.

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