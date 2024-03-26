Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2024 23:08, Son Güncelleme : 26 Mart 2024 23:09
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, 20 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.