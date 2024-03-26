Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi: İsrail heyeti Doha'dan ayrıldı

Doha'da Gazze'de ateşkes, rehine ve tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili ziyarette bulunan İsrail heyeti, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinwar'ı işaret ederek "Ramazan boyunca tansiyonu yüksek tutmak istedi görüşmeleri baltaladı" açıklamasını yaptı.

İsrail heyeti Hamas'la müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirterek Doha'dan ayrıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.