27 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filizi Köşk'te sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/19.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) tarafından düzenlenen "Geleneksel İftar Programı"na katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt ve Sarıyer'de halk buluşmalarına, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/17.30/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdipaşa'da esnafı ziyaret edecek, Safranbolu'da halkla buluşacak, Hasankadı'da iftar programına katılacak.

(Bartın/11.00/Karabük/14.00/Bartın/19.17)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Otizmli Bireyler ve Aileleri için Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Tanıtım Toplantısı'nda bulunacak, İkbal Lokum Fabrikası'nı ziyaret edecek, Vefa Buluşması Eşliğinde İftar Programı'na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/11.00/15.30/18.45)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tekirdağ'da Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları'na, Edirne'de iş insanları ile iftar programına katılacak.

(Tekirdağ/15.00/Edirne/19.35)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Horasan ve Pasinler'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezleri ile esnafı ziyaret edecek, Erzurum AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin iftar programına katılacak ve Aziziye'de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Erzurum/11.00-20.45)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Odunpazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Isparta'da iftar programına katılacak.

(Eskişehir/14.00/Isparta/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, Valiliği, esnafı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Samsun/10.00-13.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Nevşehir'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, AK Parti Avanos seçim ofisini ve esnafı ziyaret edecek, Avanos tarihi köprü restorasyonunu inceleyecek, AK Parti Ürgüp seçim ofisine gidecek, esnafla bir araya gelecek ve STK temsilcileriyle iftar yapacak.

(Hatay/11.30/Nevşehir/15.00-19.00)

3- TÜİK, "İstatistiklerle Yaşlılar, 2023" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Van Turizm Master Planı Lansmanı ile Eski Van Şehri Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Van/11.00/15.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basketbolda 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Wyndham Grand Levent Otel'de yapılacak kura çekimine katılacak.

- Kura çekimine, FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ile FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis de iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

2- FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Itelyum Varese takımına konuk olacak.

(Varese/22.30)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

(Kocaeli/18.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş BOA, ÇBK Mersin'i ağırlayacak.

(İstanbul/16.00)

5- AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Dörtlü Final organizasyonu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda final maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/17.00)