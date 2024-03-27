Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2024 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 00:10
CUMHURBAŞKANI KARARI
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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