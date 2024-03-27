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Bakan Kacır: Milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan kazıdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli teknolojiyle milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan kazıdık, sildik artık. Şimdi kafalarını çıkarmaya bile cüretleri, cesaretleri yok Allah'ın izniyle." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 07:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 07:14
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Bakan Kacır: Milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan kazıdık

Bakan Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarının kentteki bir restoranda düzenlediği sahur programına katıldı.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, yurdun dört bir yanında gençlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrına, üretim gücü ve Milli Teknoloji Hamlesi ile girdiğini aktaran Kacır, teknolojinin tüm alanlarında gençlerle birlikte çok büyük işler yapacaklarının altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin yüzyılı olacağına işaret eden Kacır, "Üretimin yüzyılı olacak. Milli teknolojinin yüzyılı olacak ve bu ülke bu zor coğrafyada tarih boyunca olduğu gibi başı dik, alnı açık, kimseye el avuç açmadan tam bağımsızlık iddiasıyla yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, 40 yıla yakındır ülkede terörle mücadele sonucunda şehitler verildiğini ve teröristlerin Karadeniz'e kadar gelmeye cüret eder hale geldiğini dile getirerek, "Biz Eren Bülbül kardeşimizi nerede şehit verdik? Trabzon Maçka'da şehit verdik ama Allah'a hamdolsun, işte milli teknolojiyle milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan kazıdık, sildik artık. Şimdi kafalarını çıkarmaya bile cüretleri, cesaretleri yok Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Ülke sınırları ötesinde kurulmaya çalışılan "teröristan" haritalarını silip attıklarını vurgulayan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Sırtlarını hangi ağababalarına yaslamış olurlarsa olsunlar Türkiye'nin sınırlarında bir teröristan kurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz ve 70 kilometre öteye kadar süpürüyoruz oradan teröristleri. Daha da süpüreceğiz inşallah. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceği için tehdit oluşturabilecek bir terörist dahi o bölgede kalmayana kadar inşallah mücadelemizi sürdüreceğiz. Ama bu mücadele Türk gençliğinin mücadelesidir. Bu mücadele sizin öncülüğünüzde başarıya ulaşacağımız, tamama erdireceğimiz bir mücadele. Hangi alanda olursak olalım, hangi cephede mücadele ediyor olursak olalım, Allah'ın izniyle bu mücadelede alın teriyle akıl teriyle el ele, omuz omuza başarıya ulaşacağız. Yeri geldiğinde cephede, yeri geldiğinde bilgisayarda kod yazarak, sizler bu mücadelenin sahibi olacaksınız."

Samsun'un her alanda potansiyelinin yüksek olduğunu ve son 8-9 ayda yeni organize sanayi bölgesinin temellerini attıklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizi geleceğe hazırlamaya yönelik genişleme projelerini başlattık. Lojistik yatırımları, ulaştırma yatırımlarıyla taçlanacak ve inşallah Türkiye'de Marmara Bölgesi'nde yoğun olarak gerçekleşen sanayinin Anadolu'ya yayılma sürecinde Samsun-Mersin hattı önümüzdeki dönemde giderek yükselen bir üretim hattı haline gelecek ve Samsun, liman potansiyeli ile birlikte inşallah önümüzdeki dönemde bu bölgenin yeni üretim hattı olacak."

TEKNOFEST ile birlikte Samsun'a geleceği için çok kıymetli izler bıraktıklarının altını çizen Kacır, dünyanın hiçbir yerinde Türk gençliğinin sahip olduğu heyecan, coşku, azim ve gayretin görülmediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk gençliğine hamilik yapan TEKNOFEST kuşağını himaye eden bir sağlam irade var. Allah'ın izniyle Cumhuriyeti'n 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kararlılığında olan bir güçlü irade var. Allah'ın izniyle her daim Türk gençliğinin önünü açan, gençlere sahip çıkan bir liderimiz var. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan var. Birlikte gayret ettiğimiz, Türkiye'nin geleceği için birlikte çalıştığımız, Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıdığımız, bütün mücadelede omuz omuza, el ele olduğumuz bir Cumhur İttifakı'mız var. Sizlerden Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinizi en güçlü şekilde göstermenizi bekliyoruz."

Programa Vali Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Yılmaz da katıldı.

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