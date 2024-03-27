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Emekliye kartlı indirim

Bakan Vedat Işıkhan'ın duyurduğu 'Emekli Kart'ın ayrıntıları netleşiyor. Emekli kart ile PTT AVM, Tarım Kredi marketleri, THY, TCDD, GSM operatörleri gibi yerlerde özel indirimler sağlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Mart 2024 07:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 08:10
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Emekliye kartlı indirim

Hükümet, 16 milyondan fazla emeklinin yaşam standartlarını iyileştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede bütçeden ayrılacak payın artırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu 'emekli kart'ın da detayları belli olmaya başladı. Emeklilere özel indirim ve kampanyalar, bu kart üzerinden yapılacak.

KRİTERİ SAĞLAYAN YARARLANACAK

Edinilen bilgiye göre, emekli kart tüm emeklilere verilmeyecek. Kriterleri sağlayan emekliler bu haktan yararlanabilecek. Kart, ek geliri olmayan ve kirada oturan emeklilerin yanı sıra 65 yaş üstü olup da herhangi bir geliri olmayan emeklilere verilecek. Emekli kart; PTT AVM, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, THY, TCDD, cep telefonu kartı, sinema, tiyatro ve PTT Kargo gibi yerlerde geçerli olacak.

ÖZEL İNDİRİM VE KAMPANYALAR VAR

Emekliler, bu ürün ve hizmetleri alırken emekli kart sayesinde özel indirimlerden yararlanacak. Yine emeklilerin kamuyla anlaşma yapacak zincir market ve giyim mağazalarından aldıkları ürünlerde sağlanacak özel indirimler de sosyal yardım ödeneğinden aktarılacak. Bakanlık, yaşlılık, dul ve yetim aylığı alan kesimlere, sosyal yardımlar emekli kart aracılığıyla yapacak. Genel bütçeden ayrılan 498 milyar liralık ödenekten emekli keseneği oluşturulacak.

Uğur Duyan

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