DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2024 13:37, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 14:34
9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI