DİB-MBSTS sınav sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30 'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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