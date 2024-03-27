Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşlar 29 Mart'ta başlayacak

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yetkililerle basına kapalı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ramazanın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremlerden en çok etkilenen bölgelerdendi. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Hatay Havalimanı'mızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve yaklaşık 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmalardan etkilenmişti ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık. Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları da başlattık."

Bakan Uraloğlu, geçen yıl 12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işini ihale ettiklerini, 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladıklarını anımsattı.

- "Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız devam ediyor"

Yeni Hatay Havalimanı'nı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliğiyle geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pisti yapıyoruz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı inşallah 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda projemiz kapsamında, havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltme ve duvar çatlaklarının tamiratı işlemlerini tamamladık. Yeni pistimizin inşası aşamasında 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı taşkınlara karşı da korumuş olacağız. Havalimanı pistinde derz tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor."

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmalarla ilgili, "Şu andaki mevcut pistimiz, sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade ediyordu, dolayısıyla biz burada yaptığımız zemin güçlendirmeleriyle pist onarımlarıyla beraber pisti daha kalıcı hale getirdik ve dolu iniş, dolu kalkış için de gerekli kriterleri sağladığını, yaptığımız testlerle teyit etmiş olduk. Dolayısıyla biz 29 Mart'tan itibaren Hatay'a hem geliş hem de gidişte bilet satışlarını çift yönde bugün itibarıyla kullanıma açmış olduk. İnşallah cuma günü yani 29 Mart itibarıyla da Hatay'da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz."

Bakan Uraloğlu, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, Hatay Havalimanı'na yönelik çalışmalarda emeği geçen Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür etti.

Bakanlık olarak 2002'den bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hatay'da, 2002'de 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 503 kilometreye, 142 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 428 kilometreye yükselttiklerini ifade eden Uraloğlu, kente alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından önem arz eden Dörtyol-Hassa arası otoyol ve demir yolu tüneli projesi ihalesini de geçen ocak ayında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, bu projenin 55 kilometre demir yolu ve 25 kilometre kara yolundan oluşan önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Projenin iki etaptan oluştuğu ve tünel yapımını kapsayan ilk etabının Hassa Kavşağı'nda sona ereceğini dile getiren Uraloğlu, "Yapılacak tünellerle İskenderun-Gaziantep, İskenderun-Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bölgede var olan ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacağız." diye konuştu.

Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattıyla Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacağına dikkati çeken Uraloğlu, projenin, Payas-Hassa hattının da ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

- İskenderun-Topboğazı Otoyolu'ndaki çalışmalar

İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya bağlantı yolu ihalesini de 11 Mart'ta gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Dün de sözleşmesini imzaladık, artık yapımına da başlıyoruz. Bildiğiniz üzere İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut kara yolunda yardım ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu artmıştı. Antakya şehir merkezinin yeniden imar çalışmalarıyla bu yoğunluk daha da artmış durumda. Bu nedenle projemiz kapsamında, İskenderun-Topboğazı Otoyolu kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda otoyol yapacağız. Otoyolumuzun Belen kesiminde 725 metrelik, Amanos Dağları kesiminde ise 7 bin 950 metrelik toplam uzunluğu 8 bin 675 metre olan 2 adet çift tüp tüneli de inşa edeceğiz. Topboğazı-Antakya Devlet Yolu kesiminde, 2x2 şeritli yani toplam 4 şeritli olan 24,5 kilometre uzunluğundaki devlet yolumuz, 2x3 şeritli yani toplam 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı devlet yoluna dönüştürülecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Uraloğlu, ayrıca Hatay'da deprem konutları ve yeni yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlayan 76 kilometrelik bağlantı yollarının da yapımına devam ettiklerini belirtti.

- İskenderun sahil şeridindeki çalışmalar

İskenderun OSB İltisak Hattı Projesi'nin etüt proje çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Bu hatla bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demir yolu ağına erişimini sağlamış olacağız. Depremden sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu da gördük. İskenderun sahil şeridi kıyı koruma yapısı ve balıkçı barınağının onarımı işine da başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Hatay için dört bir koldan çalışıyoruz" '

Dörtyol, Madenli, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik balıkçı barınakları onarım işlerini de bu yılki yatırım programlarına aldıklarını bildiren Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalışıyoruz. Hatay'ı meydanları ve ana caddeleriyle, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Toprakkale-İskenderun yolunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Yerel seçimlere de değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Her zerresinde ecdadımızın izi olan Hatay'ı planladığımız projelerle hep birlikte çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde yeniden inşa edeceğiz inşallah. Üstümüze düşen görev her ne olursa olsun biz onu tamamlayana kadar, Hataylı hemşerilerimizi inşallah yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Ulaşım adına büyükşehirle gerekli koordinasyonu sağlayarak inşallah her türlü desteği kendisine, başkanımıza vereceğiz. Biz bu düşüncelerle Hatay'a birçok hizmet yaptık ama depremle o hizmetlerin şekli, şemali, yeni ihtiyaçları ortaya çıktı, hepsini planladık ve Hataylıların gördüğü gibi de tek tek ve en ufak kaliteden de bir taviz vermeden onların hepsini hayata geçiriyoruz ve yakında takipçisi olmaya bundan sonra devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, daha sonra 29 Mart'ta çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurduğu Hatay Havalimanı'nda incelemelerde bulundu, yetkilerden bilgi aldı.