Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçen pazar günü sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.