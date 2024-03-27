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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Geçen pazar günü inme inen ve tedavisi süren usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2024 14:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 14:26
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Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçen pazar günü sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

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