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Bakan Tekin: Bu seçim mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece yerel seçim olarak bakmayın. Bu seçim, aynı zamanda mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamı ve ikinci yarısı niteliğindedir. Seçimlere o yüzden biz ısrarla sahip çıkıyoruz. Israrla peşinden koşuyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 14:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 14:39
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Tekin, Erzurum'un Horasan ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları için memleketinde bulunduğunu söyledi.

Sevdikleri ve güvendikleri belediye başkan adayları için hem kefil hem de referans olduklarını dile getiren Tekin, "Bu yerel seçimler sadece belediye başkanlarını seçtiğimiz bir seçim değil. Bu yerel seçim aslında 14-28 Mayıs'ta başlattığımız, ilk yarısını oynadığımız maçın ikinci yarısını oynuyoruz. Sadece yerel seçim olarak bakmayın. Bu seçim, aynı zamanda mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamı ve ikinci yarısı niteliğindedir. Seçimlere o yüzden biz ısrarla sahip çıkıyoruz. Israrla peşinden koşuyoruz." ifadesini kullandı.

Seçimlerde belediye başkanlarına destek isteyen Tekin, göreve gelecek belediye başkanlarına destek olduğunu ortaya koymak için de burada bulunduğunu belirtti.

Vatandaşlardan iki oya talip olduklarını anlatan Tekin, "Bir tanesi Recep başkana bir tanesi de Mehmet başkana. Bulunduğum ortamlarda Recep başkanın bize getirdiği bütün işlerin takipçisi olacağım ama bütün bunların bir tane şartı var. Recep başkan seçilecek ama sıradan bir çoğunlukta seçilmemesi lazım. Erzurum'daki en yüksek oy oranını yakalayacak ilçe olacak mıyız arkadaşlar?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de seçmen kitlesinin yaklaşık yüzde 70-80'inin, Anadolu insanının ruhunun Cumhur İttifakı ruhuyla örtüştüğüne inanıyorum. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi yapı aslında, Türkiye'de 'milliyetçi muhafazakar' dediğimiz toplumun 70-80'i eder. Şimdi totalde baktığımızda yüzde 70-80'e hitap ediyorsa bu, Erzurum'da bir kere Cumhur İttifakı'nın oyunun kesinlikle yüzde 70-80'in üstünde olması lazım. Ben bu anlamda Cumhur İttifakı'ndaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep beraber inşallah Türkiye'yi yerli ve milli bir düşünceden beslenen, yerli ve milli hareket eden, ülkesini seven, ülkesinin birlik ve beraberliğini önemseyen bir kitle olarak Cumhur İttifakı'nın hep beraber tabanının da yukarıdaki tavana sahip çıkacağına inanıyorum. 31 Mart'ta bunu inşallah hep beraber göreceğiz arkadaşlar."

Konuşmasında eğitim konusunda Horasan'a yatırım programına aldıkları okulların müjdesini veren Tekin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen ve Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a destek istedi.

Bakan Tekin, Horasan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

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