Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2024 15:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 16:33
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hayrat ilçesi Balaban mahallesinde su hattında çalışma yapıldığı sırada heyelan meydana geldiği belirtildi.
Toprak altında kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, işçilerin cansız bedenlerine ulaştı.
Valilik, vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.