Hatay Havalimanın'da hayat normale dönüyor

Hatay Havalimanı'nın mevcut pistin çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Uraloğlu, 29 Mart itibariyle geliş ve gidiş olarak uçak seferlerinin başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, Hatay'ı tüm komşularına otoyolu ve demiryolu ile bağlayacak çalışmaları da başlattıklarını belirterek "Dörtyol-Hassa Arası Otoyol Ve Demiryolu Tüneli projesi ihalesini geçtiğimiz ocak ayı içerisinde gerçekleştirdik. Amanos Dağları'nın altında 20 kilometre uzunluğunda demiryolu ve 55 kilometre bağlantısı ile 2 adet 20'şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yol ihalesini de 11 Mart'ta gerçekleştirdik. Dün de sözleşmesini imzaladık. Artık yapımına başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı kaymanın görüldüğünü açıkladı.



"Havalimanı Depremlerde Hasar Görmeyecek"



Pist ve çevresindeki alan da bu oturma ve kaymalardan etkilendiğini belirten Uraloğlu, ancak deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtıklarını hatırlattı. Daha sonra benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Uraloğlu, 12 Ekim 2023'de Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işini ihale ettik, 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladık. Yeni Hatay Havalimanımızı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa ediyoruz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yapıyoruz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.



"Hatay Havalimanı Bağlantı Yolu Çalışmalarımız Sürüyor"



Hatay Havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltmelerini ve duvar çatlaklarının tamiratı işlemlerini tamamladıklarını anlatan Uraloğlu, yeni pistin inşası aşamasında da 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanın da taşkınlara karşı korunacağını söyledi. Uraloğlu, "Havalimanı pistinde derz tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı Bağlantı Yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.



"Hatay'ın Ulaşım ve İletişim Altyapısına 50 Milyar Lira Yatırım"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, 2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 503 kilometreye, 142 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 428 kilometreye yükselttiklerini söyledi. Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından önem arz eden Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli Projesi ihalesini geçen ocak ayı içinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Bu proje; 55 kilometre demiryolu ve 25 kilometre karayolundan oluşan bir projedir. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altında 1 tane 20 kilometre uzunluğunda demiryolu tüneliyle 55 kilometre tek hat demiryolu ve 25 kilometrelik güzergahta 2 adet 20'şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. Projemiz iki etaptan oluşuyor ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecek" diye konuştu.



Amanos Dağları Tünelle Geçiliyor



Yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında ulaşımın kısalacağını ve bu bölgede var olan ticaret hacmine de ulaşım kolaylığı sağlanacağını belirten Uraloğlu, "Bu proje ile halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları'nın orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde kısalmalar sağlanacaktır" dedi.



"Hatay'ın Çevre İllere Ulaşımını Konforlu ve Hızlı Hale Getiriyoruz"



Bakanlık olarak Hatay'a yapılan yatırımların karayolu ile sınırlı kalmadığının altını çizen Uraloğlu, aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan demir yolu hattı ile de Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacağını söyledi. Projenin, Payas-Hassa hattının da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, "Halihazırda, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı'ndan sonra, otoyol yerine Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde kısalacaktır. Mevcut durumda 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38 kilometre, 77 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15 kilometre, 121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol Payas güzergahı 20,5 kilometre, 79 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53 kilometre, 84 kilometre olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 30 kilometre kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacak" şeklinde konuştu.



"İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Bağlantı Yollarının Yapımına Başlıyoruz"



Bakan Uraloğlu, İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut karayolunda yardım ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu arttığını, Antakya şehir merkezinin yeniden imar çalışmalarıyla bu yoğunluğun katlanacağını belirterek, "Bu güzergahta trafik yoğunluğunu rahatlatmak adına 11 Mart'ta ihalesini gerçekleştirdiğimiz İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu sözleşmesinin imzaladık, yapımına da başlıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında İskenderun-Topboğazı Otoyolu kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda otoyol yapılacağını belirterek, "Otoyolumuzun Belen kesiminde 725 metrelik, Amanos Dağları kesiminde ise 7 bin 950 metrelik toplam uzunluğu 8 bin 675 metre olan 2 adet çift tüp tünel inşa edeceğiz. Topboğazı-Antakya Devlet Yolu kesiminde, 4 şeritli 24,5 kilometre uzunluğundaki devlet yolumuz, 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı devlet yoluna dönüştürülecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. Uraloğlu, Hatay deprem konutları ve yeni yerleşim yerlerinin de ulaşımını sağlayacak 76 kilometrelik bağlantı yollunun da yapımına devam ettiklerini söyledi.



İskenderun OSB Demiryoluna Bağlanıyor



İskenderun OSB İltisak Hattı Projesinin etüt proje çalışmalarını tamamlayarak bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demiryolu ağına erişimini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, depremden sonra görülen kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşmaların yenileme çalışmalarının başladığını belirterek, "İskenderun Sahil Şeridi Kıyı Koruma Yapısı ve Balıkçı Barınağının onarım işlerine başladık" diye konuştu. Uraloğlu, Dörtyol, Madenli, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik Balıkçı Barınakları Onarım işlerinin de 2024 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi.



"Hatay'ı Kültürel Dokusuna Uygun Şekilde İnşa Edeceğiz"



Bakanlık olarak Hatay'ın ulaşım ve altyapı yatırımlarında üzerlerine düşen her görev ve sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Gördüğünüz üzere Hatay için; havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu olmak üzere dört bir koldan çalışıyoruz. Hatay'ı meydanları ve ana caddeleriyle, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz." dedi. Hatay ile ilgili birçok projenin de takipçisi olduklarını belirten Uraloğlu, İskenderun ile Toprakkale arasında mevcut yolu bitümlü sıcak kaplamalı yol haline getirdiklerini bildirdi. Gelecek süreçte yolun geri kalan kesimin de ihalesini yapacaklarını anlatan Uraloğlu, "Samandağ Çevre Yolu kısmında da ihaleyi yeniden yaptık ve çalışmalara başladık. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ayrıca GSM Operatörlerinin çalışmaları noktasında da ciddi aşamalar kat ettik. Yakında internet sıkıntısını gideceğiz. İskenderun-Erzin arasındaki sahil koruma yapılarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile konuşacağız" dedi.



Hatay Havalimanı'na Uçak Seferleri Başlıyor



Hatay Havalimanı pistinin depremden sonra yenilenme çalışmalarının başladığını ve ilk etapta uçakların boş iniş ve dolu kalkışa izin verilecek şekilde yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Ancak yenileme çalışmalarımız sonucunda artık pisti daha kaliteli hale getirdik. Artık dolu iniş ve dolu kalkış yapacak hale getirdik. 29 Mart'tan itibaren de hem geliş hem de dönüş olarak artık biletli yolcu taşımasını başlatıyoruz. Türk Havayolları bilet satışlarını başlattı" açıklamasında bulundu.