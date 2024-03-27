Hatay Havalimanın'da hayat normale dönüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nın depremlere dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların 2026 yılı başında tamamlanacağını belirterek, "Benzer depremler yaşanması halinde dahi altyapı hasar görmeyecek şekilde yapılıyor" dedi.
Hatay Havalimanı'nın mevcut pistin çalışmalarını tamamladıklarını bildiren
Uraloğlu, 29 Mart itibariyle geliş ve gidiş olarak uçak seferlerinin başlayacağını
açıkladı. Uraloğlu, Hatay'ı tüm komşularına otoyolu ve demiryolu ile bağlayacak
çalışmaları da başlattıklarını belirterek "Dörtyol-Hassa Arası Otoyol Ve Demiryolu
Tüneli projesi ihalesini geçtiğimiz ocak ayı içerisinde gerçekleştirdik. Amanos
Dağları'nın altında 20 kilometre uzunluğunda demiryolu ve 55 kilometre bağlantısı
ile 2 adet 20'şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. İskenderun-Topboğazı
Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yol ihalesini de 11 Mart'ta gerçekleştirdik. Dün
de sözleşmesini imzaladık. Artık yapımına başlıyoruz" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı kaymanın görüldüğünü açıkladı.
"Havalimanı Depremlerde Hasar Görmeyecek"
Pist ve çevresindeki alan da bu oturma ve kaymalardan etkilendiğini belirten
Uraloğlu, ancak deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının
kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete
açtıklarını hatırlattı. Daha sonra benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar
görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattıklarını
kaydeden Uraloğlu, 12 Ekim 2023'de Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve
Gelişimi işini ihale ettik, 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladık. Yeni
Hatay Havalimanımızı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir
dolgu üzerine inşa ediyoruz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç
santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu
ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yapıyoruz.
2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4
adet bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı
ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.
"Hatay Havalimanı Bağlantı Yolu Çalışmalarımız Sürüyor"
Hatay Havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltmelerini ve duvar çatlaklarının
tamiratı işlemlerini tamamladıklarını anlatan Uraloğlu, yeni pistin inşası aşamasında
da 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının
bulunduğu alanın da taşkınlara karşı korunacağını söyledi. Uraloğlu, "Havalimanı
pistinde derz tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini
büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki
Hatay Havalimanı Bağlantı Yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.
"Hatay'ın Ulaşım ve İletişim Altyapısına 50 Milyar Lira Yatırım"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım
ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım yaptıklarının altını çizen
Uraloğlu, 2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 503 kilometreye,
142 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 428 kilometreye
yükselttiklerini söyledi. Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurma açısından
önem arz eden Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli Projesi ihalesini
geçen ocak ayı içinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Bu proje; 55
kilometre demiryolu ve 25 kilometre karayolundan oluşan bir projedir. Proje
kapsamında Amanos Dağları'nın altında 1 tane 20 kilometre uzunluğunda demiryolu
tüneliyle 55 kilometre tek hat demiryolu ve 25 kilometrelik güzergahta 2 adet
20'şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. Projemiz iki etaptan oluşuyor
ve tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Toprakkale-İskenderun
Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa
üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arası var olan karayolu ile birleşecek" diye konuştu.
Amanos Dağları Tünelle Geçiliyor
Yapılacak tüneller ile İskenderun-Gaziantep, İskenderun Kahramanmaraş arasında
ulaşımın kısalacağını ve bu bölgede var olan ticaret hacmine de ulaşım kolaylığı
sağlanacağını belirten Uraloğlu, "Bu proje ile halen Amanos Dağları'nın kuzey
ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı
Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı Payas-Hassa arası olan ve Amanos Dağları'nın
orta bölümünden geçilerek karayolu ile ulaşım yolu mesafesinde önemli ölçüde
kısalmalar sağlanacaktır" dedi.
"Hatay'ın Çevre İllere Ulaşımını Konforlu ve Hızlı Hale Getiriyoruz"
Bakanlık olarak Hatay'a yapılan yatırımların karayolu ile sınırlı kalmadığının
altını çizen Uraloğlu, aynı şekilde, Payas-Hassa-Yolbaşı arasına yapılacak olan
demir yolu hattı ile de Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa Lojistik Alanı
ile daha kısa yoldan bağlanmış olacağını söyledi. Projenin, Payas-Hassa hattının
da ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Uraloğlu, "Halihazırda, Kahramanmaraş
ve Gaziantep'ten gelen yüklerin ve yolcuların, Nurdağı'ndan sonra, otoyol yerine
Nurdağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde, ulaşım mesafesi önemli ölçüde
kısalacaktır. Mevcut durumda 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı
38 kilometre, 77 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahı 15 kilometre,
121 kilometre olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol Payas güzergahı 20,5 kilometre,
79 kilometre olan Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahı 53 kilometre, 84 kilometre
olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahı ise 30 kilometre kısalarak
güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacak" şeklinde konuştu.
"İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Bağlantı Yollarının Yapımına Başlıyoruz"
Bakan Uraloğlu, İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut karayolunda yardım
ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu arttığını, Antakya şehir merkezinin
yeniden imar çalışmalarıyla bu yoğunluğun katlanacağını belirterek, "Bu güzergahta
trafik yoğunluğunu rahatlatmak adına 11 Mart'ta ihalesini gerçekleştirdiğimiz
İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu sözleşmesinin imzaladık,
yapımına da başlıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında İskenderun-Topboğazı
Otoyolu kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda otoyol yapılacağını belirterek,
"Otoyolumuzun Belen kesiminde 725 metrelik, Amanos Dağları kesiminde ise 7 bin
950 metrelik toplam uzunluğu 8 bin 675 metre olan 2 adet çift tüp tünel inşa
edeceğiz. Topboğazı-Antakya Devlet Yolu kesiminde, 4 şeritli 24,5 kilometre
uzunluğundaki devlet yolumuz, 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı devlet
yoluna dönüştürülecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. Uraloğlu, Hatay
deprem konutları ve yeni yerleşim yerlerinin de ulaşımını sağlayacak 76 kilometrelik
bağlantı yollunun da yapımına devam ettiklerini söyledi.
İskenderun OSB Demiryoluna Bağlanıyor
İskenderun OSB İltisak Hattı Projesinin etüt proje çalışmalarını tamamlayarak
bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demiryolu
ağına erişimini sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, depremden sonra görülen
kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşmaların
yenileme çalışmalarının başladığını belirterek, "İskenderun Sahil Şeridi Kıyı
Koruma Yapısı ve Balıkçı Barınağının onarım işlerine başladık" diye konuştu.
Uraloğlu, Dörtyol, Madenli, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik Balıkçı Barınakları
Onarım işlerinin de 2024 yılı yatırım programına alındığının müjdesini verdi.
"Hatay'ı Kültürel Dokusuna Uygun Şekilde İnşa Edeceğiz"
Bakanlık olarak Hatay'ın ulaşım ve altyapı yatırımlarında üzerlerine düşen
her görev ve sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Uraloğlu, "Gördüğünüz
üzere Hatay için; havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu olmak üzere dört
bir koldan çalışıyoruz. Hatay'ı meydanları ve ana caddeleriyle, tarihi ve kültürel
dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz." dedi. Hatay ile ilgili birçok
projenin de takipçisi olduklarını belirten Uraloğlu, İskenderun ile Toprakkale
arasında mevcut yolu bitümlü sıcak kaplamalı yol haline getirdiklerini bildirdi.
Gelecek süreçte yolun geri kalan kesimin de ihalesini yapacaklarını anlatan
Uraloğlu, "Samandağ Çevre Yolu kısmında da ihaleyi yeniden yaptık ve çalışmalara
başladık. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Ayrıca GSM Operatörlerinin çalışmaları
noktasında da ciddi aşamalar kat ettik. Yakında internet sıkıntısını gideceğiz.
İskenderun-Erzin arasındaki sahil koruma yapılarıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi
ile konuşacağız" dedi.
Hatay Havalimanı'na Uçak Seferleri Başlıyor
Hatay Havalimanı pistinin depremden sonra yenilenme çalışmalarının başladığını ve ilk etapta uçakların boş iniş ve dolu kalkışa izin verilecek şekilde yapıldığını bildiren Uraloğlu, "Ancak yenileme çalışmalarımız sonucunda artık pisti daha kaliteli hale getirdik. Artık dolu iniş ve dolu kalkış yapacak hale getirdik. 29 Mart'tan itibaren de hem geliş hem de dönüş olarak artık biletli yolcu taşımasını başlatıyoruz. Türk Havayolları bilet satışlarını başlattı" açıklamasında bulundu.