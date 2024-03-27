Brent petrol bu yıl 100 doları görebilir

Kesinti kararı sonrası JPMorgan'dan Brent petrol için fiyat uyarısı geldi. Kuruluş, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselebileceğini öngördü.

NTV'de yer alan habere göre Rusya'nın petrol üretiminde kesinti adımı, petrole ilişkin fiyat beklentilerini de artırmaya başladı. Rusya'nın kesinti adımına kadar petrol fiyatları düşüş yönlü hareket ediyordu.

Dünyanın önemli petrol ihracatçılarından Rusya, üretimde kesinti kararı aldı. Bu durum bir süredir düşüş ivmesi gösteren petrolde fiyat artışlarını yeniden gündeme getirdi.

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