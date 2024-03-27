Dışişleri, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2024 15:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2024 15:48
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, kardeş Pakistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklemeyi sürdürecek, terörle mücadele konusunda Pakistan halkının daima yanında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.