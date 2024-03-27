Dışişleri, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da son dönemde meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, kardeş Pakistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklemeyi sürdürecek, terörle mücadele konusunda Pakistan halkının daima yanında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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