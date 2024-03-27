Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan

Kira gelir beyanının son günü yaklaştı. Gelir beyan süresi 1 Nisan'da sona erecek.

Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellef bulunuyor.

Kira geliri elde edenler 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL'yi aşması halinde beyanname vermeleri gerekiyor.

İşyeri kira geliri elde edenler, brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL'yi aşması halinde beyanname verecekler.

Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor.

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.